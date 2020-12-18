В Саратовской области ожидается развитие экотуризма

Виктория Бородянская, председатель комитета по туризму Саратовской области
Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская на пресс-конференции в «Комсомольской правде» — Саратов рассказала о зимнем отдыхе.
Она отметила, что в связи с закрытием границ вырос спрос на отдых в Саратовской области.
- Наличие кешбэка за внутренний туризм простимулировало это направление, — рассказала Бородянская.
Она также рассказала, что в 2021 году в регионе ожидается развитие всех видов туризма, но по ожиданиям самым популярным будет экотуризм. Например, прогулки на Кумысной поляне на снегоходах, на лыжах, катание на льду на аэросанях и многое другое.
По словам Бородянской активный туризм — это общемировой тренд.
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