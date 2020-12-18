Балаковец простил сожительницу за нанесенные ему пять ножевых ранений

В Балакове Саратовской области произошла поножовщина.

- Сожители выпили в увеселительном заведении и вернулись домой. Женщину разозлил неработающий унитаз. Желая посрамить нерасторопного мужчину, она попросила соседа починить смывной бачок. Пока тот возился с унитазом, сожитель, лежа на диване, отпускал язвительные комментарии в адрес женщины, сетуя на ее нетерпеливость и чрезмерное внимание к пустяковой бытовой проблеме, которую он и сам мог бы решить, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Терпение гражданки лопнуло, она схватила нож и пять раз вонзила его в грудь и живот мужчины. Того госпитализировали.

Полицейским потерпевший сказал, что претензий к своей даме не имеет, поскольку в «произошедшем отчасти есть и его вина».

Однако на женщину все равно возбудили дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья.

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