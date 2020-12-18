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В ПФР по Саратовской области разъяснили механизм выплат пяти тысяч рублей на детей

Выплаты поступят на каждого ребенка до восьми лет
Источник:kp.ru
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Деньги перечислят всем, кто уже ранее обращлся за выплатами на детей без дополнительных заявлений

Деньги перечислят всем, кто уже ранее обращлся за выплатами на детей без дополнительных заявлений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратовской области всем родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 8 лет, Пенсионный фонд РФ перечислит 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Об этом сообщили в Отделении ПФР по Саратовской области. В соответствии с указом президента это будет сделано в беззаявительном порядке – никаких бумаг посылать или приходить за этим никуда не нужно. Почти.

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся ранее, в течение года.

Тогда нужно указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Подать их можно дистанционно - в личном кабинете на портале Госуслуг.

Лично в клиентские службы ПФР по этому поводу можно приходить в ближайшие субботу и воскресенье. Для этого 19 и 20 декабря 2020 года все клиентские службы ПФР региона будут принимать данные заявления с 8.00 до 17.00 часов по местному времени.

На сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.