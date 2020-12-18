В трех районах Саратовской области из-за собаки и коров объявили карантин

В Саратовской области с сегодняшнего дня, 18 декабря, в нескольких населенных пунктах объявили карантин.

- В селе Кочетов Калининского района погибла бешеная собака, в селах Данилкино Балашовского района и Новоросляевка Дергачевского района карантин объявили из-за павшего крупного рогатого скота, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии Саратовской области.

Там провели дезинфекцию и соблюдается ряд других правил. Карантин продлится не менее двух месяцев. Также сегодня отменили карантин по бешенству в Самойловке и селе Гремячка Новобурасского района. Там провакцинировали 450 животных.

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