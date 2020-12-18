Названы самые дорогие и дешевые детсады Саратова

. Фото: Екатерина Семенова

В Саратове установлен размер оплаты за детские сады на 2021 год.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, в разных учреждениях суммы отличаются на несколько рублей в сутки.

Так, дороже всего будет водить ребенка в детские сады №81 Октябрьского района, №219 «Колокольчик» и №221 «Росинка» Фрунзенского района и прогимназию «Кристаллик» Кировского района — более 175 рублей в сутки.

Самым дешевым детсадом оказался №35 «Фантастика» Волжского района — 157,5 рубля.

Ряд граждан имеют льготы и не обязаны вносить плату. Это касается семей в социально-опасном положении, работников муниципальных образовательных учреждений и станции скорой помощи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.