Названы самые дорогие и дешевые детсады Саратова

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Фото: Екатерина Семенова
В Саратове установлен размер оплаты за детские сады на 2021 год.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, в разных учреждениях суммы отличаются на несколько рублей в сутки.
Так, дороже всего будет водить ребенка в детские сады №81 Октябрьского района, №219 «Колокольчик» и №221 «Росинка» Фрунзенского района и прогимназию «Кристаллик» Кировского района — более 175 рублей в сутки.
Самым дешевым детсадом оказался №35 «Фантастика» Волжского района — 157,5 рубля.
Ряд граждан имеют льготы и не обязаны вносить плату. Это касается семей в социально-опасном положении, работников муниципальных образовательных учреждений и станции скорой помощи.
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