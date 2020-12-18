В Саратове ГИБДД будет активно штрафовать за грязные номера

ГИБДД Саратова будет пристально следить за чистотой номерных знаков машин

Госавтоинспекция Саратова анонсировала рейд 19 и 20 декабря по выявлению на дорогах машин с нечитаемыми, грязными номерами.

В ГИБДД напомнили, что номер машины признается нечитаемым, когда с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего знака, а в светлое время суток — хотя бы одной буквы или цифры переднего/заднего госномера.

Штраф за грязные, нечитаемые номера — 500 рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.