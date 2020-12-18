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В Саратове ГИБДД будет активно штрафовать за грязные номера

Рейд запланирован на 19-20 декабря
Источник:kp.ru
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ГИБДД Саратова будет пристально следить за чистотой номерных знаков машин

ГИБДД Саратова будет пристально следить за чистотой номерных знаков машин

Госавтоинспекция Саратова анонсировала рейд 19 и 20 декабря по выявлению на дорогах машин с нечитаемыми, грязными номерами.

В ГИБДД напомнили, что номер машины признается нечитаемым, когда с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего знака, а в светлое время суток — хотя бы одной буквы или цифры переднего/заднего госномера.

Штраф за грязные, нечитаемые номера — 500 рублей.

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