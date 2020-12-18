Гибель старика на пожаре в Земляных Хуторах проверят следователи

Пожар произошел в частном доме села Земляные Хутора Аткарского района Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СУ СКР Саратовской области начали проверку гибели 75-летнего мужчины на пожаре в Аткарском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по итогам проверки, которая поможет установить точные причины смерти пенсионера, будет принято процессуальное решение.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии Фото: СУ СКР по Саратовской области

Напомним, пожар произошел в частном доме села Земляные Хутора, где пенсионер проживал у своего товарища. Вечером 17 декабря они легли спать, но около двух часов ночи хозяин проснулся и понял, что жилище горит.

Он разбудил приятеля и побежал к соседям, чтобы вызвать пожарных. Однако при возвращении увидел, что дом полностью охвачен огнем. 75-летний мужчина не смог выбраться. Его тело было обнаружено после тушения.

По предварительной версии, пожар начался из-за неправильной работы дровяной печи. Огонь охватил крышу и перекинулся на весь дом.

Дом выгорел полностью Фото: СУ СКР по Саратовской области

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