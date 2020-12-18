В Саратове ищут пропавшего подростка из Татарстана

.

В Саратовской области разыскивают 17-летнюю Светлану Белашову из города Чистополь Республики Татарстан.

Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», девушка пропала 6 декабря 2020 года и может находиться в вашем городе.

Приметы: рост 175-185 см, нормального телосложения, волосы черные длинные, глаза карие.

На момент пропажи была одета в черную куртку, светлое платье, бордовые кроссовки и черную шапку.

Если вы видели Светлану, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.