В Саратове ищут пропавшего подростка из Татарстана

.
В Саратовской области разыскивают 17-летнюю Светлану Белашову из города Чистополь Республики Татарстан.
Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», девушка пропала 6 декабря 2020 года и может находиться в вашем городе.
Приметы: рост 175-185 см, нормального телосложения, волосы черные длинные, глаза карие.
На момент пропажи была одета в черную куртку, светлое платье, бордовые кроссовки и черную шапку.
Если вы видели Светлану, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.