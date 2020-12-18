На улице Шехурдина ночью изнасиловали женщину

Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова задержан 43-летний ранее судимый мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в изнасиловании.

По версии следствия, около часа ночи 17 декабря он на улице Шехурдина напал на 33-летнюю женщину. После изнасилования мужчина скрылся, а потерпевшая пошла в полицию.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Сейчас с ним работают следователи. Решается вопрос о мере пресечения.

По горячим следам полицейские задержали мужчину Фото: СУ СКР по Саратовской области

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