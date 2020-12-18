На улице Шехурдина ночью изнасиловали женщину

Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова задержан 43-летний ранее судимый мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в изнасиловании.
По версии следствия, около часа ночи 17 декабря он на улице Шехурдина напал на 33-летнюю женщину. После изнасилования мужчина скрылся, а потерпевшая пошла в полицию.
Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Сейчас с ним работают следователи. Решается вопрос о мере пресечения.
По горячим следам полицейские задержали мужчину
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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