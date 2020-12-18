В Саратове два дня будут ловить нетрезвых водителей

В Саратове два дня, 18 и 19 декабря, будут усиленно ловить нетрезвых водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, за езду подшофе или отказ от медицинского освидетельствования грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав сроком до двух лет.

За рецидив можно лишиться свободы сроком до двух лет.

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