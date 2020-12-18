Дома на десятках улиц в двух районах Саратова остались без отопления

Ленинский и Заводской районы Саратова с утра 18 декабря остались без отопления и горячей воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в информационном портале по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления, работы продлятся несколько часов. Энергетики начали плановый ремонт двух тепломагистралей, пользуясь потеплением на улице.

Ориентировочно с 10 до 16 часов не будет тепла в домах по улицам Вишневая, Деловая, Курдюмская, Лунная, Одесская, Саперная, Тверская, Школьная, Международная, Мира, Тульская, Парковая, Химическая, Азовская, Маркина, Лесная, Прудная, Каспийская, 1 и 2-й Телеграфный проезды, Вишневый проезд, Деловые проезд и тупик, Международный, Молодежный проезды, 1-й Тульский проезд, 1, 5, 8-й Крекингский проезд, 2-й Совхозный проезд, а также проспект 50 лет Октября.

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