Под Саратовом водитель Lada Kalina влетел в дерево и опрокинулся

Вчера, 17 декабря, в 23:30 на 582-м км трассы, ведущей из Нижнего Новгорода в Саратов, случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 29-летний водитель Lada Kalina потерял управление и улетел в кювет.

Машина опрокинулась на правый бок и влетела в дерево.

Шофера госпитализировали с травмами.

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