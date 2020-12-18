Ойкин и Наумов перестали быть зампредами правительства Саратовской области

Вадим Ойкин назначен министром финансов Саратовской области, а Сергей Наумов — министром труда и социальной защиты.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, губернатор подписал постановление о назначении с 18 декабря.

Соответственно, они освобождены от занимаемый должностей заместителей председателя правительства.

Напомним, накануне то же самое произошло с Ириной Седовой. Она перестала быть зампредом и назначена на свою прежнюю должность министра образования.

Ранее было анонсировано изменение структуры правительства Саратовской области.

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