Ойкин и Наумов перестали быть зампредами правительства Саратовской области

Вадим Ойкин назначен министром финансов Саратовской области, а Сергей Наумов — министром труда и социальной защиты.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, губернатор подписал постановление о назначении с 18 декабря.
Соответственно, они освобождены от занимаемый должностей заместителей председателя правительства.
Напомним, накануне то же самое произошло с Ириной Седовой. Она перестала быть зампредом и назначена на свою прежнюю должность министра образования.
Ранее было анонсировано изменение структуры правительства Саратовской области.
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