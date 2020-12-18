Жителя Вольска исполосовали ножом и проломили череп

Под подозрение попала 29-летняя женщина Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о трупе, найденном в реке Малыковка 15 декабря.

Ранее сообщалось, что тело обнаружил прохожий, когда шел по мосту.

Следствие установило, что 32-летний житель Вольска умер от множества травм: перелома свода черепа, колото-резаных ранений груди, рук и ног.

Были установлены подозреваемые — 34-летний мужчина и 29-летняя женщина, его бывшая жена. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Один из подозреваемых — житель Вольска Фото: СУ СКР по Саратовской области

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