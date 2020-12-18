Жителя Вольска исполосовали ножом и проломили череп

Под подозрение попала 29-летняя женщина
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о трупе, найденном в реке Малыковка 15 декабря.
Ранее сообщалось, что тело обнаружил прохожий, когда шел по мосту.
Следствие установило, что 32-летний житель Вольска умер от множества травм: перелома свода черепа, колото-резаных ранений груди, рук и ног.
Были установлены подозреваемые — 34-летний мужчина и 29-летняя женщина, его бывшая жена. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Один из подозреваемых — житель Вольска
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.