На пожаре в селе Липовка погиб мужчина

Тело мужчины было найдено в сгоревшей квартире Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось днем 17 декабря в селе Липовка.

Там загорелся двухквартирный дом. На место прибыли пожарные, которые справились с огнем, не пустив его на вторую половину дома, поэтому в ней никто не пострадал. А вот в сгоревшей части был найден труп 62-летнего хозяина. Тело было сильно обожжено.

На месте работали сотрудники СК, эксперт не обнаружил на теле следов насильственной смерти. Начата проверка для установления точных причин пожара. По предварительной версии, он мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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