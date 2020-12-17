В Саратове продают здание Фрунзенского ЗАГСа

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Комитет управления по имуществу Саратовской области выставляет на продажу здание Фрунзенского ЗАГСа в Саратове.

. Фото: Ольга Симонова

Об этом гласит соответствующее объявление, которое повесили на его стенах.

Напомним, что объект не работает около трех лет, однако здание не сносят, потому что оно считается объектом культурного наследия.

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