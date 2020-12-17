Изменятся три маршрута в поселок Юбилейный

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На встрече депутата ГД Николая Панкова с жителями поселка Юбилейный и чиновниками обсудили изменения в транспортных маршрутах.

Директор МКУ «Транспортное управление» Сергей Бровкин рассказал об изменениях в маршруты поселка Юбилейный.

Он отметил, что автобус №72 будет ходить до Цветочного, на него пустят больше машин и увеличат график. Автобус №62 будет ходить от улицы Радищева до Крытого рынка, а маршрут №31 пойдет по улице Менякина вместо Федоровской.

Чиновник подчеркнул, что будет переход на большие автобусы. В некоторых поселках они не смогут проехать по имеющимся дорогам, но вслед за трассами будет меняться и транспортная система.

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