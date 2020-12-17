Лихачей-мотоциклистов на Усть-Курдюмском шоссе могут начать останавливать водой

. Фото: Александр Уриевский

Депутат ГД Николай Панков на сегодняшней встрече с жителями Юбилейного и чиновниками обсудил тему проезда мотоциклистов.

Местные жители просили закрывать для них проезд, но теперь водители могут двигаться в объезд через поселки.

Был предложен вариант открыть дорогу, но вечером дважды поливать ее из мойки, чтобы можно было проехать, но не разогнаться.

Николай Панков попросил чиновников мэрии решить этот вопрос. Он предложил на заседания комиссии по безопасности движения приглашать специалистов из общественного совета.

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