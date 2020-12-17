До 2023 года в Юбилейном построят более сорока дорог

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И.о. комитета благоустройства и транспорта Саратова Александр Гусев рассказал на встрече с жителями Юбилейного, депутатом ГД Николаем Панковым и приглашенными чиновниками о планах по ремонту дорог.

В следующем году планируют расширить дорогу у остановки «Берилл», спроектировать дороги-дублеры вдоль Усть-Курдюмского шоссе. Отремонтируют и продлят четыре трассы, столько же построят в 2022 году.

Также появится кольцо от улицы Исаева до Усть-Курдюмской.

Чиновник отметил, что на баланс поставлено 40 объектов грунтовых дорог. Он не смог ответить на вопрос народного избранника о том, сколько планируют принять на баланс в 2021. В этом же году продолжится работа по изыманию земли для муниципальных нужд в районе дороги по улице Братьев Никитиных.

На Усть-Курдюмской улице поменяют 50 светофоров. Она же и Московская станут первыми, которые включат в интеллектуальную систему контроля трафика в 2021 году.

Также поставят светофоры на перекрестке Менякина и Муленкова.

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