Николай Панков начал обсуждение социальной инфраструктуры Юбилейного вместе с жителями

Николай Панков поделился планами по благоустройству поселка Юбилейный Фото: Александр Уриевский

В поселке Юбилейный Саратова депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня, 17 декабря, организовал встречу с местными жителями.

На встрече присутствуют также представители власти, надзорных органов, ресурсоснабжающих организаций.

- Хочу представить вам свою программу комплексного развития поселка Юбилейный, — заявил в начале встречи депутат.

Он напомнил, что тема актуальная и уже не раз поднималась как в соцсетях, так и в личном общении с общественниками.

На встречу с депутатом Госдумы пришли жители и представители власти Фото: Александр Уриевский

В поселке Юбилейный проживает около 50 тыс. человек. Однако там серьезные проблемы с социальной инфраструктурой.

- Юбилейный — большой поселок, но найти свободное место под садик или парк — невозможно. Каждый метр вместе с вами выбивает с боями, — заявил Панков.

Депутат подчеркнул, что общественный совет поселка — главный помощник в вопросах благоустройства. Он призвал жителей внимательно следить за качеством проводимых работ и конкурсными процедурами.

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