Николай Панков начал обсуждение социальной инфраструктуры Юбилейного вместе с жителями

Николай Панков поделился планами по благоустройству поселка Юбилейный
Фото: Александр Уриевский
В поселке Юбилейный Саратова депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня, 17 декабря, организовал встречу с местными жителями.
На встрече присутствуют также представители власти, надзорных органов, ресурсоснабжающих организаций.
- Хочу представить вам свою программу комплексного развития поселка Юбилейный, — заявил в начале встречи депутат.
Он напомнил, что тема актуальная и уже не раз поднималась как в соцсетях, так и в личном общении с общественниками.
На встречу с депутатом Госдумы пришли жители и представители власти
Фото: Александр Уриевский
В поселке Юбилейный проживает около 50 тыс. человек. Однако там серьезные проблемы с социальной инфраструктурой.
- Юбилейный — большой поселок, но найти свободное место под садик или парк — невозможно. Каждый метр вместе с вами выбивает с боями, — заявил Панков.
Депутат подчеркнул, что общественный совет поселка — главный помощник в вопросах благоустройства. Он призвал жителей внимательно следить за качеством проводимых работ и конкурсными процедурами.
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