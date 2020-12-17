Жители Юбилейного попросили совместить взрослую и детскую поликлиники

Николай Панков поделился мнением о возведении социальных объектов в поселке Юбилейный Фото: Александр Уриевский

На сегодняшней встрече депутата ГД Николая Панкова с местными жителями и чиновниками обсудили проблемы социальной инфраструктуры.

Народный избранник отметил, что финансирование открытого ФОКа с беговыми дорожками и прыжковой зоной начнется со следующего года, он уже подал заявку в министерство спорта региона. Необходимо выбрать место для него.

- В Юбилейном работают три школы, которые загружены на 4 665 детей, при плане в 3 372. Давайте в следующем году начнем готовить этот проект, — подчеркнул он.

Горожане обсудили и поликлинику, плановая мощность которой 229 человек в смену, а по факту выходит 410. Это доставляет неудобства жителям, создает нагрузку на врачей. В 2015 году было найдено помещение под филиал поликлиники №20. Но его уже недостаточно, поскольку поселок заселяется опережающими темпами.

Сейчас идут изыскательские работы по участку, где будет новое медучреждение.

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Также местные жители попросили совместить проект взрослой и детской поликлиник. Последняя работает в помещении трехкомнатной квартиры, ее не хватает.

Николай Панков предложил обсудить этот вопрос, пока готового проекта для его решения нет.

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