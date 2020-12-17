В Саратове в четвертый раз сорвался конкурс на 10 автобусных маршрутов

В администрации Саратова прошел аукцион на автобусные маршруты.
Выяснилось, что на автобусы №№3, 46, 56, 70, 72, 81, 89, 110, 58 не пустили ни одну организацию из-за ошибок, а работать на 38-м маршруте никто не захотел.
Основные нарушения — неправильно указанный опыт работы или неверная информация о госномерах.
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