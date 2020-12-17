Саратовских заключенных кормили опасным молоком

На посвященном итогам года брифинге руководитель управления Россельхознадзора по Саратовской области Алексей Частов рассказал о незаконных поставках продуктов.
Помогает система «Меркурий», с помощью нее выявлена поставка просроченного мяса в 49 соцучреждений.
А две недели назад обнаружилось, что в системы УФСИН поступило молоко с пальмовым маслом.
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