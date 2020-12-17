За нарушение масочного режима оштрафованы 55 саратовцев

Саратовцев продолжают штрафовать за нарушение масочного режима.
По решению Волжского районного суда троим гражданам выписали штраф в размере 1 тыс. рублей, десять человек получили предупреждение.
Ленинский районный суд предупредил трех человек, а отдать от 1 до 5 тыс. рублей пришлось 27 горожанам.
Рассматриваемые дела в Кировском и Октябрьском районных судах закончились тем, что 79 человек получили предупреждение, а 25 наказаны рублем.
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