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За нарушение масочного режима оштрафованы 55 саратовцев

Предупреждением обошлись 92 человека
Дарья Вострикова
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Саратовцев продолжают штрафовать за нарушение масочного режима.

По решению Волжского районного суда троим гражданам выписали штраф в размере 1 тыс. рублей, десять человек получили предупреждение.

Ленинский районный суд предупредил трех человек, а отдать от 1 до 5 тыс. рублей пришлось 27 горожанам.

Рассматриваемые дела в Кировском и Октябрьском районных судах закончились тем, что 79 человек получили предупреждение, а 25 наказаны рублем.

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