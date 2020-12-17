За год в Саратове не проведен ни один земельный аукцион

Во время заседания в Саратовской городской думе была поднята тема строительства и роста цен на жилье.
Депутат Антон Ищенко отметил, что новые дома стали куда дороже. А в этом году чиновники не провели ни одного земельного аукциона.
Председатель КУИ Светлана Чеконова подчеркнула, что сейчас у города нет соответствующих участков.
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