За год в Саратове не проведен ни один земельный аукцион

Во время заседания в Саратовской городской думе была поднята тема строительства и роста цен на жилье.

Депутат Антон Ищенко отметил, что новые дома стали куда дороже. А в этом году чиновники не провели ни одного земельного аукциона.

Председатель КУИ Светлана Чеконова подчеркнула, что сейчас у города нет соответствующих участков.

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