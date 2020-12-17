В Саратове из-за бешеного кота введен карантин

С 16 декабря в Ленинском районе Саратова введен карантин по бешенству.

Издано соответствующее постановление за подписью главы региона Валерия Радаева.

Речь идет о зоне в 500 метров от Воронежской улицы 34, где умерло больное четвероногое.

Теперь в этом очаге вакцинируют животных и пройдет подворный обход с целью выявить зараженных питомцев.

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