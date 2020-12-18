Синоптики обещают саратовцам снег и морось

Сегодня, 18 декабря, синоптики обещают жителям Саратовской области облачную погоду с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, местами ожидается снег и морось, туман с видимостью от 500 до 1000 метров, гололед.

Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5-10 м/с, днем местами его порывы достигнут 14 м/с.

Столбик термометра опустится до +1-4 градусов.

Напомним, что ровно год назад температура была в районе тех же градусов, если только поменять плюс и минус, так же шел снег.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.