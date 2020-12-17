Девять улиц Саратова остались без воды

Сегодня, 17 декабря, ряд улиц в Саратове остался без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся ориентировочно до вечера, пока коммунальщики не закончат работы.

Речь идет об улице Шехурдина 40-64, четной стороне Московского шоссе до дома №12 — до 18:00.

До 20:00 — на улице Исаева от дома №28 до оврага, Самойловской, Хрустальной, Скоморохова 1, проезда Скоморохова.

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