Изменяется расписание автобусов из Саратова в Энгельс и в Усть-Курдюм

С завтрашнего дня, 18 декабря, изменяется расписание движения автобусов №247А Саратов (поселок Солнечный) — Энгельс (Ярмарка) и №243 Саратов (улица Радищева) — село Усть-Курдюм.

Как сообщили «КП-Саратов», автобус от Топольчанской будет уезжать каждый день в 06:00, кроме субботы и воскресенья, а последний рейс будет в 19:00, кроме субботы и воскресенья.

Первый рейс маршрута №243 будет начинаться в 05:50 на Радищева, кроме выходных, а последний — в 18:30 ежедневно.

Подробное расписание:

Расписание маршрута № 247А Саратов (Солнечный) — Энгельс (Ярмарка):

- отправление от остановочного пункта Саратов (улица Топольчанская)» в 06.00, кроме субботы и воскресенья; 06.30, кроме субботы и воскресенья; 07.00 ежедневно; 07.30, кроме субботы и воскресенья; 09.00, кроме субботы и воскресенья; 09.30, кроме субботы и воскресенья; 10.30 ежедневно; 11.00, кроме субботы и воскресенья; 12.30, кроме субботы и воскресенья; 13.00, кроме субботы и воскресенья; 14.00 ежедневно; 14.30, кроме субботы и воскресенья; 16.00, кроме субботы и воскресенья; 16.30, кроме субботы и воскресенья; 17.00 ежедневно; 17.30, кроме субботы и воскресенья.

- отправление от остановочного пункта «Энгельс (Ярмарка)» в 07.30, кроме субботы и воскресенья; 08.00, кроме субботы и воскресенья; 08.30 ежедневно; 09.00, кроме субботы и воскресенья; 11.00, кроме субботы и воскресенья; 11.30, кроме субботы и воскресенья; 12.00 ежедневно; 12.30, кроме субботы и воскресенья; 14.30, кроме субботы и воскресенья; 15.00, кроме субботы и воскресенья; 15.30 ежедневно; 16.00, кроме субботы и воскресенья; 17.30, кроме субботы и воскресенья; 18.00, кроме субботы и воскресенья; 18.30 ежедневно; 19.00, кроме субботы и воскресенья.

Расписание маршрута № 243 «Саратов (ул. Радищева) – с. Усть-Курдюм»:

- отправление от остановочного пункта «Саратов (ул. Радищева)» в 05.50, кроме субботы и воскресенья; 07.30 ежедневно; 12.50, кроме субботы и воскресенья; 17.40 ежедневно;

- отправление от остановочного пункта «Усть-Курдюм» в 06.40, кроме субботы и воскресенья; 08.20 ежедневно; 13.35, кроме субботы и воскресенья; 18.30 ежедневно.