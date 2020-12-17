В Заводском районе Саратова торгуют елками на парковке для инвалидов

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Сегодня, 17 декабря, анонимный саратовец пожаловался в соцсетях на странное место для продажи елок.
Базар в Заводском районе города открыли на автомобильной парковке для инвалидов, напротив школы №34.
В доказательство своих слов горожанин опубликовал фото с места событий.
Комментаторы пожаловались на дороговизну новогодних деревьев и отметили, что у нормальных людей таких идей не возникает.
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