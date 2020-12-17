Бюджет Саратова на ближайшие три года запланирован без дефицита

Депутаты городской думы Саратова на заседании 17 декабря приняли долгосрочный бюджет города на 2021-23 годы.

Как озвучил председатель городского комитета по финансам Александр Струков в 2021 году параметры бюджета Саратова составят 18,5 млрд рублей, в 2022 году - 17,5 млрд рублей и в 2023 году – 18 млрд рублей. Почти миллиард принест в следующем году передаваемый из области в город транспортный налог. При этом за счет отмены ЕНВД с 1 января бюджет может потерять 500 млн руб. доходов ежегодно.

Расходы на соцсефру займут 65% расходов городского бюджета.