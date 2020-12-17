На Трофимовском мосту забил коммунальный фонтан

Сегодня, 17 декабря, анонимный саратовец рассказал в соцсети «ВКонтакте» о коммунальном фонтане, который забил у Трофимовского моста.
Напомним, конструкцию открыли совсем недавно после реконструкции.
Очевидец прислал видео, на котором отчетливо заметен всплеск воды высотой в две машины.
Теперь на участке образовался затор.
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