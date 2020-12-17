На Трофимовском мосту забил коммунальный фонтан

Сегодня, 17 декабря, анонимный саратовец рассказал в соцсети «ВКонтакте» о коммунальном фонтане, который забил у Трофимовского моста.

Напомним, конструкцию открыли совсем недавно после реконструкции.

Очевидец прислал видео, на котором отчетливо заметен всплеск воды высотой в две машины.

Теперь на участке образовался затор.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.