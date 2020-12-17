Саратовец получил 12 лет колонии за убийство сожительницы

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд признал 33-летнего рецидивиста из Саратова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Установлено, что 30 августа около 22:00 46-летняя местная жительница пригласила приятеля к в гости для распития спиртного. Ее сожитель не обрадовался этому, выгнал мужчину и начал критиковать возлюбленную за пристрастие к спиртному.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Он избил ее, а потом женщина спокойно легла спать и никто решил не вспоминать о случившемся.

В итоге 31 августа злоумышленник пошел к другу, а когда пришел, обнаружил гражданку сидящей на стуле и уже мертвой.

Прибывшие медики констатировали ее смерть. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что женщина скончалась из-за тупой травмы живота с разрывом селезенки, массивной кровопотери.

Еще до начала следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему дали 12 лет колонии строгого режима.

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