Парень отдал тысячу рублей за фото своей Mazda на Театральной площади

Вчера, 16 декабря, в соцсетях сообщили о водителе Mazda, который решил последовать примеру автохамов, фотографирующих свои машины под иллюминацией «Звездное небо» в центре города.
Парень решил отличиться и заехал в новогодний тоннель на Театральной площади.
Нарушителя разыскали инспекторы ГИБДД и выписали ему протокол об административном нарушении.
Водителя обязали отдать тысячу рублей штрафа.
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