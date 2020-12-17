В Саратове двое участковых спасли пенсионера с приступом и отвезли в больницу

Руководство УМВД решает вопрос о поощрении полицейских [видео]

В Волжском районе Саратова двое участковых помогли 78-летнему пенсионеру с приступом.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, ночью в дежурную часть поступило обращение. Мужчина жаловался на резкое ухудшение самочувствия и просил о помощи. К нему выехали участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Роман Баринов и напарник Анзор Мукаев.

- На домофон никто не отвечал. Начали звонить соседям, нас впустили, и уже на этаже Владимир Александрович открыл. Мы собрали его вещи и довезли до больницы, — рассказал Баринов.

Мужчину госпитализировали в горбольницу №8 и в тот же день прооперировали. Сейчас пенсионер идет на поправку.

Руководство УМВД по Саратову решает вопрос о поощрении полицейских.