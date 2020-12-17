В крупных торговых сетях Саратовской области снизят цены на подсолнечное масло и сахар

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о рабочей группе, которая следит за изменением цен на социально-значимые товары.
-Рабочую группу возглавил лично. В ее состав вошли руководители региональных управлений федеральных надзорных органов и профильные министры региона, — отметил он.
На сегодняшний день чиновники договорились с крупными торговыми сетями о снижении цен на продукты.
Жители региона отдадут в среднем от 88,9 до 110 рублей за литр подсолнечного масла и около 45,99 рублей за килограмм сахарного песка.
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