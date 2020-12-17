Саратовский цирк откроют к 25 декабря

На сегодняшнем совещании губернатора Саратовской области Валерия Радаева по вопросам соцобъектов были озвучены сроки открытия саратовского цирка.

Министр культуры региона Татьяна Гаранина рассказала, что проект был долгий, но уникальный.

Сейчас идут репетиции, приехала труппа, привезли животных.

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