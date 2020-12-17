Саратовской области не хватает почти 4 тыс. медиков

В саратовских больницах не хватает как врачей, так и медперсонала.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на сегодняшнем совещании главы региона Валерия Радаева по вопросам соцсферы подчеркнул, что по первому профилю необходимо свыше 2,1 тыс. человек, по второму — 1,8 тыс.

В 2020 году к работе привлечены молодые специалисты на эти должности, около тысячи.

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