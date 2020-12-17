В 2021 году саратовские больницы получат 248 автомобилей

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на сегодняшнем совещании рассказал о том, что изменилось в этой сфере за 2020 год.

Регион получил более 5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом — 4,1 млрд рублей из федерального бюджета, 1,2 млрд рублей из областного.

Также выделено 49 автомобилей врачам для обслуживания пациентов на дому, создано 34 ФАПа, из оснащения — появились семь мобильных комплексов.

В рамках реализации программы по модернизации первичной медико-санитарной помощи на 2021 год для медиков будет предоставлено еще 248 машин, до 2024 года появится 28 ФАПов.

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