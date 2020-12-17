Радаев потребовал ускорить строительство Дворца водных видов спорта в Саратове

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обсудил строительство Дворца водных видов спорта в Саратове на сегодняшнем совещании по вопросам соцсферы.

Он отметил, что такой объект не возводился более 50 лет в регионе и поинтересовался, когда будут первые прыжки.

- Илья Захаров тренируется, на новогодние праздники будет прыгать, — ответил министр молодежной политики и спорта региона Александр Абросимов.

Напомним, что после триумфа этого олимпийского чемпиона в 2012 году власти и решили построить это учреждение. Но стройка до неприличия затянулась.

Валерий Радаев потребовал, чтобы все было готово до Нового года.

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