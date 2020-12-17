Более половины жителей Саратовской области останутся без новогодней премии

Исследователи одной из платформы по поиску работы выяснили, сколько жителей Саратовской области получили премию в этом году.

Полностью ее дали 9% граждан, частично — 4%.

Вообще нет премий у 54% респондентов, а 46% не знают о планах руководства.

В РФ выше процент граждан, получивших премию в Иркутской и Ленинградской областях — 17 и 16%, ниже в Омской и Свердловской — всего 4%.

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