Регоператор: Осталось меньше месяца, чтобы оплатить услугу по обращению с ТКО без пени

Осталось меньше месяца, чтобы оплатить услугу по обращению с ТКО без пени

Региональный оператор Саратовской области с 1 января 2021 года начнет начислять пени за просроченные платежи за услугу по обращению с ТКО. Начисления будут производиться как физическим, так и юридическим лицам.

Порядок начислений установлен жилищным законодательством и зависит от ставки Центрального Банка России. Согласно п. 14 ст. 155 ЖК РФ, штрафы начисляются с 31-го дня, следующего за крайним днем установленного срока внесения платы. Размер пени — 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ. При игнорировании обязанности по оплате коммунальной услуги, с 91-го дня расчеты производятся с учетом 1/130 ставки ЦБ РФ.

- Меньше месяца осталось, чтобы рассчитаться с долгами за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. До конца декабря у жителей есть время погасить все долги и избежать переплаты. Начисления пени неплательщикам предусмотрено федеральным законодательством. Все должники получат квитанции с указанием суммы основного долга и размером начисленных пени, — заявил директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев.

Напомним, в случае неоплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО неприятным дополнением к сумме задолженности станет обязанность дополнительно оплатить пени и расходы, связанные с принудительным взысканием. Средства по судебному приказу могут быть с банковского счета, в том числе с того, к которому привязана банковская карта. Приставы в качестве меры воздействия на должников могут наложить арест на имущество и временно ограничить выезд за рубеж до момента полного погашения задолженности.

Также физические лица вправе обратиться с заявлением на предоставление рассрочки по оплате образовавшейся задолженности.