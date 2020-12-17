Саратовец получил 2,5 года колонии за взятку для полиции

Суд признал 38-летнего саратовца виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в октябре 2016 года в отношении одного из местных жителей завели уголовное дело о хищении имущества, взяли под стражу. Об этом узнал его знакомый и сообщил матери осужденного, что может сделать так, чтобы наказание смягчили.

Для этого нужно только дать денег — для взятки в органы. Та согласилась и с октября по декабрь передала ему 695 тыс. рублей.

Мужчина забрал средства себе, его действия выявили сотрудники ФСБ.

Злоумышленник не признал своей вины, но ему все равно дали 2,5 года колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. рублей.

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