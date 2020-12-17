В центре Саратова Chery мешает коммунальщикам начать работу

Фото ООО «КВС»
В центре Саратова коммунальщики ищут владельца припаркованной машины.
- Chery с государственным регистрационным номером а436тх164 припаркована на Московской, 117, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Всех, у кого есть информация о владельце авто, просят сообщить об этом в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.
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