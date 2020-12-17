На Рахова и Посадского в Саратове отключили воду

В Саратове сегодня, 17 декабря, отключили воду в Кировском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за аварии на Посадского, 179/191 параметры подачи водоснабжения снижены ориентировочно до 20:00.

Ограничения коснулись улиц Рахова от Большой Горной до Посадского и Посадского от Рахова до Чапаева.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.