На Рахова и Посадского в Саратове отключили воду

В Саратове сегодня, 17 декабря, отключили воду в Кировском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за аварии на Посадского, 179/191 параметры подачи водоснабжения снижены ориентировочно до 20:00.
Ограничения коснулись улиц Рахова от Большой Горной до Посадского и Посадского от Рахова до Чапаева.
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