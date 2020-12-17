За полмесяца в Саратове поймали более тысячи любителей тонировки

ГИБДД Саратова подвела промежуточные итоги операции «Тонировка».
- За 17 дней, с 30 ноября, инспекторы выявили 1 141 нарушение. Больше десяти нарушителей привлекли к административной ответственности. Четыре водителя арестованы на срок от трех до пяти суток, остальным назначили штрафы по 1 тыс. рублей каждому, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Водителям напомнили, что зачастую тонированные передние боковые и ветровые стекла становятся причиной ДТП, например, наезда в темноте на пешеходов и столкновение при перестроении.
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