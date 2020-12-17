Радаев призвал отменить вторую смену в школах

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем совещании по вопросам соцсферы поднял тему вторых смен в школах.

Он отметил, что главная задача это уход от такого формата. Пока что он остается в городских образовательных учреждениях.

Министр образования Саратовской области Ирина Седова рассказала, что на нацпроекты в этой сфере направлено 2,8 млрд рублей.

Открыты три новые школы, лицей-интернат на 200 человек, 107 центров «Точка Роста», еще 68 запланировано на 2021 год, а к 2024 их будет уже 307.

Также появились новые кабинеты для детей с ОВЗ и инвалидностью в школе-интернате №3 Саратова и №1 Энгельса.

В 15 сельских школах отремонтированы спортзалы, созданы кванториумы в районах, появились семь детских садов на 220 рабочих мест, к 2021 году построят еще девять.

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