Российского предпринимателя наградили медалью Саратовской митрополии за помощь медикам

Фото пресс-службы Саратовской епархии

Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий 15 декабря в Подмосковье наградил президента компании «Норникель» Владимира Потанина медалью Саратовской митрополии «Спас Нерукотворный» первой степени.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской епархии, награду вручили за поддержку региона в период пандемии коронавируса.

- Медали «Спас Нерукотворный» первой степени удостаиваются люди, которые оказывают помощь Церкви, верующим, жителям региона, — подчеркнул митрополит.

Он также выразил надежду, что «мы смогли помочь большому количеству людей сохранить свое здоровье».

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