Мигачев потребовал быстрее достраивать высотку в центре Саратова

На заседании по проблеме обманутых дольщиков в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области обсудили два дома.
На объекте ЖСК «Волга» на улице Сакко и Ванцетти только несколько дней назад закончили прокладывать инженерных коммуникаций, из-за которых почти месяца была перекрыта дорога. Сейчас он готов на 72%.
Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев призвал максимально усилиться и завершить работы в кратчайшие сроки.
А ЖСК «Возрождение» сделан на 99%. До конца года закончат пусконакладочные работы и исправят несколько замечаний.
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