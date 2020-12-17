В 2021 году в Саратовской области построят оздоровительный центр и санаторий

Сергей Наумов отчитался об исполнении проектов в социальной сфере

Сегодня, 17 декабря, на совещании при губернаторе Саратовской области Валерии Радаеве министр труда Сергей Наумов отчитался о социальной сфере региона.

- На реализацию социальных проектов в области выделили рекордную сумму — 29 млрд рублей, в прошлом году было 18 млрд рублей. Наиболее востребована в Саратовской области выплата на первенца, по этому виду поддержки выплатили 1,7 млрд рублей, на третьего ребенка выплаты достигли 1,5 млрд рублей, а на пособие по безработице — 3,1 млрд рублей, — рассказал Наумов.

Также область вошла в число пилотных по реализации социальных контрактов. В регионе оформили более 7 тыс. контрактов на сумму свыше 290 млн рублей.

По словам министра труда и социальной защиты, в области достроили психоневрологический интернат на 50 коек в Базарно-Карабулакском районе, это позволит предоставить 26 рабочих мест. Также в этом районе завершается первый этап возведения Хватовского дома-интерната. Его планируют ввести в 2021 году, это еще 25 рабочих мест.

- В следующем году в рамках нацпроекта начнется строительство Энгельсского дома-интерната, в 2022 году ожидается завершение. Также 20 млн рублей выделили на возведение санатория в Чапаевке. Там завершены основные работы. Такая же сумма есть на строительство оздоровительного центра в Пугачевском районе, там достроены уже два этажа. На следующий год входим в инвестпроект, — отметил Наумов.

Также в 2020 году открылся первый пункт проката для семей в трудной жизненной ситуации с детьми. Им выдают бесплатно игрушки, мебель. В 2021 году такое же откроется в Балакове, а в 2022 — в Саратове.

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